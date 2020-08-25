اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو يصل المنامة قادما من الخرطوم ضمن جولته فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:43 م
بومبيو يصل المنامة قادما من الخرطوم ضمن جولته فى الشرق الأوسط مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى العاصمة البحرينية المنامة قادما من الخرطوم، ضمن جولته في الشرق الأوسط. وكان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان -خلال الاتصال حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية- العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها "معاهدة السلام" بين دولة الإمارات وإسرائيل، وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة".

وبحث ولي عهد أبو ظبي ووزير الخارجية الأمريكي آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، إضافة إلى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار جائحة كورونا، وأهم الخطوات والإجراءات المتبعة لاحتواء تداعيات وآثار هذه الجائحة.


وزير الخارجية الامريكى

مايك بومبيو

البحرين

الشرق الاوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة