بومبيو يصل المنامة قادما من الخرطوم ضمن جولته فى الشرق الأوسط

كتب سمير حسنى

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى العاصمة البحرينية المنامة قادما من الخرطوم، ضمن جولته في الشرق الأوسط. وكان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان -خلال الاتصال حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية- العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها "معاهدة السلام" بين دولة الإمارات وإسرائيل، وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة".

وبحث ولي عهد أبو ظبي ووزير الخارجية الأمريكي آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، إضافة إلى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار جائحة كورونا، وأهم الخطوات والإجراءات المتبعة لاحتواء تداعيات وآثار هذه الجائحة.