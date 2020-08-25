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بومبيو على تويتر: يسعدنى أن أستقل أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:54 ص
بومبيو على تويتر: يسعدنى أن أستقل أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان وزير الخارجية الامريكى
كتب محمد عبد العظيم

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أعرب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، عن سعادته بزياته إلى السودان عبر أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان، وذلك عبر حسابه على "تويتر". 

ويصل وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى زيارة رسمية عبر أول رحلة رسمية مباشرة بين إسرائيل والسودان، يجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، هذه الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خارجية أمريكى منذ 2004.
 
ونقلت وكالة السودان للأنباء، أن المباحثات تتعلق بدعم أمريكا للانتقال الديمقراطى فى السودان وموضوع العلاقات مع إسرائيل.
 
ومن المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم أمريكا للسلام في السودان، وتأتي الزيارة في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدينة في السودان.
 
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تأتى ضمن جولة تشمل إسرائيل، البحرين والإمارات.

 


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السودان

اخبار السودان

اسرائيل

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