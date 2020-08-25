بورصة أبوظبى تتراجع بنسبة 0.25%..و17.5 مليون درهم مكافآت مجلس إدارة اتصالات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسراً 11.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4558.695 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 9.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 679.659 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 127.8 مليون سهم، بقيمة 419.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 2939 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.24%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع العقار والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.03%، 0.08%، على التوالي.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 15%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.69%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 3.37%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 4.9%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.9%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 92.5 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات-اتصالات، عن قيمة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019، وبلغت 17.5 مليون درهم تمثل ما نسبته 0.22% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطات.