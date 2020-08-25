اليوم السابع
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بريطانيا تسجل 1184 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:07 م
بريطانيا تسجل 1184 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا بريطانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 1184 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى ارتفاع لكلا المؤشرين، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

بريطانيا ستكون أول من يحصل على جرعات من لقاح Covid-19 التابع لجامعة أكسفورد إذا نجح.. هذا ما أكده المتحدث باسم الحكومة البريطانية، بعد تزايد المزاعم حول أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يهدف إلى تسريع استخدام اللقاح التجريبى مع الشركة المنتجة للقاح أكسفورد "أسترازينكا" قبل الانتخابات الأمريكية هذا الخريف.

وبحسب جريدة "ديلى ميل" يزعم المطلعون فى البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى يفكر فى الضغط من أجل الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح التجريبى، والذى يعد واحداً من أكثر المرشحين الواعدين فى العالم.


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