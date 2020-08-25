بريطانيا أول من يحصل على لقاح أكسفورد رغم ضغوط ترامب لشرائه من أسترازينكا

كتبت فاطمة خليل

بريطانيا ستكون أول من يحصل على جرعات من لقاح Covid-19 التابع لجامعة أكسفورد إذا نجح.. هذا ما أكده المتحدث باسم الحكومة البريطانية، بعد تزايد المزاعم حول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى تسريع استخدام اللقاح التجريبي مع الشركة المنتجة للقاح أكسفورد "أسترازينكا" قبل الانتخابات الأمريكية هذا الخريف.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" يزعم المطلعون في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يفكر في الضغط من أجل الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح التجريبي، والذي يعد واحداً من أكثر المرشحين الواعدين في العالم.

أظهرت التجارب المبكرة نتائج واعدة، حيث أظهرت الاختبارات أن اللقاح - الذي تنتجه شركة الأدوية AstraZeneca بكميات كبيرة - آمن للاستخدام على البشر ويبدو أنه يثير استجابة مناعية.

لكن AstraZeneca أصرت على أنها لم تدخل أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الشركة دخلت في "عدد من الاتفاقيات مع دول أخرى" لكن المملكة المتحدة ستكون "الأولى" في خط إنتاج اللقاح.

وحذر أحد كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة من أنه يجب أن يكون هناك "توزيع عادل'' لأي لقاح قوي وأن الدول الغنية يجب ألا تستهلك كل الإمدادات.





وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن النشر العالمي للقاح فيروس كورونا سيكون في "مصالح جميع البلدان'' ، محذرًا من أن "قومية اللقاح'' قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويؤدي إلى وباء طويل الأمد لأن البلدان الأفقر سيخرج منها الوباء إذا لم يتم توزيع اللقاح.

الدولة الوحيدة في العالم التي وافقت على لقاح ضد Covid-19 حتى الآن هي روسيا لكنها تعرضت لانتقادات لأنها فعلت ذلك دون إجراء تجارب سريرية مناسبة.

تشمل مخاطر استخدام اللقاحات التي لم يتم اختبارها بدقة الآثار الجانبية الضارة إذا حدث خطأ ما في لقاح رسمي ، فقد يؤدي إلى مزيد من التأثير على ثقة الجمهور الهشة بالفعل في اللقاحات.

قد يبدو استخدام لقاح وإبطاء أزمة فيروس كورونا المدمرة في الولايات المتحدة جيدًا بالنسبة لترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، عندما يخوض المنافسة ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن.

نفت AstraZeneca ، التي تزعم أنها تستطيع تصنيع ملياري جرعة وتدير بالفعل العديد من المنشآت في أمريكا ، أنها تجري محادثات مع مسؤولي البيت الأبيض حول سرعة الموافقة على حقنة اللقاح وطلبت الولايات المتحدة 300 مليون جرعة من اللقاح الشهر الماضي.

وأعرب ترامب بالفعل عن إحباطه من بطء عملية الحصول على لقاح، واتهم المسؤولين في إدارة الغذاء والدواء (FDA) بتعمد تأخير التقييمات حتى انتهاء الانتخابات.