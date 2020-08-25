بدء تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة شرق الإسكندرية السبت القادم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى المنتزة أول شرق الإسكندرية، اختيار أحد المربعات بمنطقة سيدى بشر بنطاق حي منتزة أول لتطبيق منظومة جمع القمامة الجديدة وهى الجمع بالصفاره من امام باب العقار،وذلك فى اطار التعاون المشترك بين شركة نهضة مصر للخدمات البيئيه و محافظة الاسكندرية.

وأشار حى المنتزة فى بيان صادر اليوم أن منظومة الجمع الجديدة تأتى بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة بنطاق محافظة الاسكندرية ،والعمل على ابتكار اساليب جديدة لجمع المخلفات الخاصه بالقمامة،بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ،و المهندس احمد عبد القادر العضو المنتدب لشركة نهضة مصر ،وبمتابعه إدارة الرقابة و الرصد البيئي بالمحافظة.

وأوضح الحى أنه سيتم تطبيق المنظومة فى توقيتات محدده بدءا من اليوم بحمله الاعلان عن المنظومة الجديدة و تعليق "استيكر" على أبواب العقارات فى المنطقه التى سيتم تطبيق التجربه بها اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 22/8/2020.

وناشد الحى والشركة أهالي المنطقة بحسن التعاون و الالتزام بالتوقيتات المحدده لكل شارع وعدم تسليم القمامة لاي جهه الا لسيارات و عمال الشركة فقط حفاظاً على نظافه الشوارع الخاضعه لتطبيق التجربه.

من جهه أخرى شنّ حى المنتزة أول حملة مكبرة،استهدفت القضاء على ظاهرة الفريزة واوكارهم ،بقيادة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى ،و بالتنسيق مع كلا من ،العقيد هشام كمال الحويحي ، العقيد حسن عجوه مباحث المنتزه اول ، المقدم كريم عادل قسم المنتزه اول ، ممثلي شركه نهضه مصر،مفتشي اداره الرقابه والرصد البيئ بالمحافظة،و مفتش المتابعه العامه بالمحافظه ،والادارات المعنيه بالحي وأسفرت الحملة عن ضبط 7مخازن فرز تم تفريغهما بالكامل، تحرير5 محاضر بيئية.