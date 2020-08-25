بدء التقدم ببرامج الدراسات العليا الاكاديمية والمهنية بجامعة طنطا 19 سبتمبر

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث عن بدء التقدم ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية والدراسات العليا المهنية بكلية التجارة جامعة طنطا يوم السبت 19سبتمر 2020.

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث فى بيان أن برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية بكلية التجارة جامعة طنطا تعد فرصة عظيمة لجميع العاملين بالشركات والبنوك وموظفي الحكومة وجميع مجالات الأعمال وقدامى وحديثي التخرج للتميز العلمي، كما يعد فرصة عظيمة أيضاً لاحراز تقدّمًا أسرع في المسيرة المهنية.