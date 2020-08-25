انهيار شرفة بأحد عقارات شرق الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية جاكلين منير

شهد حى المنتزة أول شرق الاسكندرية ، انهيار فى شرفة بأحد العقارات بشارع الملك الحفنى بنطاق الحى ، دون اصابات بشرية .

وأكدت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول،فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع ان العقار رقم ١١٦ بشارع الملك حفنى، قد شهد تساقط اجزاء من شرفة بالعقار دون اصابات ، وقد توجهت وحدة التدخل السريع الى موقع العقار و تم وضع حواجز خشبية حول العقار ، ورفع الانقاض لفتح الطريق امام المارة .

فيما واصلت وحدة الإزالة والتدخل السريع جهودها على مدار يومين تحت إشراف ورعاية المهندسة جيهان مسعود رئيس حى منتزة اول حيث قامت وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحى ،بتكثيف جودها بالعمل علي مدار يومين و توجهت على الفور بناء على الإشارة الواردة للحئ بعمل حاجز خشبي اسفل العقار رقم 15 خلف الامن المركزي سيدي بشر قبلي

وفى سياق متصل بالأعمال تم التحفظ علي ماتور ونش ،كميه من السيراميك عدد١برويطه ،قطع من أدوات السباكه وذلك لقيام المخالف بأعمال تشوينات صارخه تعوق حركه الطريق العام بالعقار رقم ٢٥ برج شيري شارع حمزه متفرع من شارع امين خيرت الغندور من شارع العيسوي ميامي وذلك بناءً علي الشكوي الواردة ،كما قامت وحده الازاله والتدخل السريع بالحي بإزاله بلكونه حديد بالدور الأول علوي بالعقار الكائن رقم ٤٧ شارع شادي عبد السلام من خالد بن الوليد .