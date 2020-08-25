انقطاع المياه عن جسر السويس و19منطقة بالقاهرة 8 ساعات تبدأ 9 صباح الخميس

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن أكثر من 20 منطقة بالمحافظة وهي "منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – الزهراء ومتفرعاته - ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – أحمد عرابى ومتفرعاته –ش العشرين ومتفرعاته – ش جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر) وضعفها عن مناطق (الشيراتون – الكلية الحربية"، لمدة 8 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 27-8-2020 وحتى الساعة الخامسة عصر نفس اليوم، نظراً لقيامها بأعمال صيانة بمحطة مياه مسطرد بخط المياه قطر 1500مم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.