اليوم السابع
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انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الجديدة لأعمال الصيانة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:05 م
انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الجديدة لأعمال الصيانة القاهرة الجديدة
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (النرجس "فيلات، عمارات، خدمات" - المستثمرين الجنوبية - المستثمرين الشمالية – الجامعة الأمريكية – منطقة اللوتس - الامتداد الشرقي لمنطقة اللوتس – القطاع الثالث والرابع مركز خدمات المدينة) لمدة 12 ساعة، نظرًا لأعمال صيانة برافع مياه الشرب رقم 1 (سامى سعد)، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ8 مساء غدٍ الأربعاء الموافق 26/8/2020 وحتى الساعة الـ8  من صباح بعد غدٍ الخميس الموافق 27/8/2020.

وأهاب المهندس أمين غنيم، بالمواطنين بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا تواجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة لسد احتياجات المواطنين وحال طلبها يتم الاتصال على رقم  02 - 27580674، أو الخط .

 

 

 


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