اليوم.. أوقاف الأقصر تناقش استعدادات فتح المساجد لصلاة الجمعة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه بناءاً على تعليمات الوزارة، تقرر عقد اجتماع موسع مع قيادات الدعوه بالمديرية، ومديرى الإدارات التابعه للمديرية اليوم الثلاثاء ، وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لافتتاح المساجد لأداء صلاه الجمعة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لليوم السابع، أنه يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، وكذلك الإلتزام باستمرار العمل بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

والتنويه بمواصلة حمله تعقيم المساجد والتى بدأت من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس القادم، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.

وكان قد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، وبناءاً على تعليمات الوزارة وإستمراراً للعمل بالإجراءات الإحترازية، فإنه تقرر البدء فى أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمقرات الإدارية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تقرر إعتباراً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس القادم، أن يتم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمقار الادارية التابعة للمديرية، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها مع القيام بحملة نظافة وتعقيم وتطهير للمساجد والإدارات التابعة للمديرية كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى طبقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.