اليابان تسجل 495 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة اليابانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 63 ألفا و833 حالة فى البلاد، وذلك عقب تسجيل 495 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الحكومة اليابانية، قد أعنت فى وقت سابق، أن العاصمة طوكيو سجلت يوم أمس الاثنين 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، فى انخفاض حاد عن ال(200) حالة خلال الأيام الماضية.

وقالت الحكومة المحلية لطوكيو - فى بيان نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على موقعها الإلكترونى - إن هذا أول إحصاء يومى تسجله العاصمة أقل من 100 حالة منذ 8 يوليو الماضى عندما سجلت آنذاك 75 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات اليوم مقارنة بـ 212 حالة تم تسجيلها أمس الأحد، يرفع مجموع الإصابات بالعاصمة إلى 19 ألفا و428 حالة.

وفى السياق ذاته، أشار بعض خبراء الصحة مؤخرا إلى أن العدوى وصلت بالفعل إلى ذروتها فى أواخر يوليو الماضي.. لكن العاصمة اليابانية - التى يبلغ عدد سكانها قرابة 14 مليون نسمة - كانت على أهبة الاستعداد لمواجهة جائحة الفيروس التاجى فقد كانت عند أعلى مستوياتها من بين أربعة مستويات، مما يعنى "انتشار العدوى".

وقررت حكومة العاصمة إغلاق المؤسسات التى تقدم المشروبات الكحولية والمطاعم الليلية بحلول الساعة 10 مساء حتى نهاية أغسطس الجارى لتقليل مخاطر الإصابة.