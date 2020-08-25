الهند تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم السابع على التوالى

رويترز

سجلت الهند، ما يربو على 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالى اليوم الثلاثاء، إذ انتقل تفشى الوباء من المدن الكبرى إلى المدن الأصغر، وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن البلاد سجلت 60975 إصابة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالى الإصابات إلى 3.17 مليون. وزاد عدد حالات الوفاة 848 حالة ليصل إجمالى الوفيات إلى 58390 حالة.

وكانت الهند قد أعلنت يوم أمس الإثنين، تسجيل 61 ألفا و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليتجاوز إجمالى المصابين فى البلاد الثلاثة ملايين و44 ألف شخص.

وكانت الهند قد أعلنت، تحقيق إنجاز كبير فى الحرب ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - فى بيان صحفى يوم الأحد - أن الهند قامت بزيادة عدد الاختبارات اليومية لفيروس كوفيد 19 لتشمل مليون شخص يوميا، وأضافت أنه وكدليل على الجهود الجدية والمركزة والمنسقة التى تقوم بها الحكومة المركزية وحكومات الولايات، قامت الهند بإجراء مليون اختبار فى خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت أنه قد تم إجراء 1023836 اختبارا بالأمس، وبذلك حققت الهند تعهدها بأخذ مليون عينة يوميا، مع تحقيق هذا الإنجاز وصل إجمالى عدد الاختبارات التى تمت إلى أكثر من 3.4 مليار اختبار.