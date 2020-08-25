النيابة تستعجل التحريات فى ضبط متهمين بسرقة فيلا نجل الإعلامية سهير شلبى

كتب ـ أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التحريات الأمنية فى ضبط عاطلين متهمين بسرقة محتويات فيلا نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس، كانت أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بتعرض نجل الإعلامية سهير شلبي لواقعة سرقة مجوهرات وألماس و2 جهاز لاب توب وأموال من داخل فيلته بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب.

وانتقل رجال المباحث للمكان، وبعد تفريغ الكاميرات كشف عن أن وراء الواقعة، عاطلين وتم القبض عليهما، وتبين من خلال الكشف الجنائي لهما سبق اتهامهما في عدة قضايا سرقة، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وقاما أيضًا عقب السرقة بالتوجه لصاحب محل مجوهرات لبيع المسروقات التى تم إعادتها بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.

وكانت وجهت الإعلامية سهير شلبى استغاثة عبر صفحتها على "فيس بوك" بعد سرقة شقة ابنها فى التجمع الخامس بعد كسر الأبواب الحديدية للشقة وبعثرة محتوياتها.

وكتبت سهير شلبى على صفحتها الشخصية على فيس بوك: "برجاء إغاثتنا.. تمت سرقة ابنى فى التجمع الخامس وكسر الباب الخشب والباب الحديد وسرقة كل الأشياء الثمينة وبعثرة كل محتويات الشقة