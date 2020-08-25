النصر للسيارات تؤكد إحلال التاكسى بالكهربائية.. وخطة لتوفير محطات شحن سريع

ماجد تمراز

قال المهندس هاني الخولي، العضو المنتدب بشركة النصر للسيارات، إن مشروع إنتاج سيارات الكهرباء، هو مشروع قومي، لابد من شكر القيادة السياسية عليه، مشيرا إلى أن مصر وصلت لمرحلة لابد أن يكون كل شىء فيها جديد ومتطور، موضحا أن هناك أكثر من محور تعمل الشركة فيه، مع وجود شريك أجنبي هو رقم 1 في صناعة السيارات الكهربائية وهي شركة صينية، وتم التفاهم معهم في العام السابق.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن السيارة الكهربائية الجديدة، بداية بيعها سيكون لـ"التاكسي" أو الأجرة، ثم إحلال السيارات الحكومية، وبعدها سيتم طرحها للشراء من قبل المواطن العادي، موضحا أن تلك السيارة تملك مقومات رائعة، كما أن صيانتها شديدة البساطة وليس معقدة كالسيارة العادية.



وأوضح، أنه جرى الاتفاق على إبرام عقود مع الجانب الصيني بنهاية الشهر الجاري، ويتم الآن إحياء كل شىء قديم في الشركة حتى تكون مجهزة لإنتاج تلك السيارة، موضحا أن هناك خطة بالتنسيق مع شركات عالمية بعمل محطات شحن سريع في كل المناطق.