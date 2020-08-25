"الملابس الجاهزة" تدعو أعضاءها لعدم تنظيم معارض أو الاشتراك فيها حاليا

كتب إسلام سعيد

دعا الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات أعضاء الغرفة إلي عدم تنظيم معارض ملابس أو الاشتراك فيها حاليا تحت أي مسمي حتي لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها قانونا.

ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تنظيم أو إقامة أي معارض حتي أول أكتوبر 2020 وذلك حفاظا علي صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد فى بيان له أن الغرفة قامت بمخاطبة جميع الجهات والوزارات للتاكيد علي أهمية الالتزام بقرارات وقوانين الدولة المصرية وأن الغرفة لا تنحاز لأي شركة أو مؤسسة وإنما تسعي الي تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للدولة وتوفير المنافسة العادلة لجميع الأعضاء وتقوم بمتابعة والتأكد من عدم إقامة معارض أو أي نشاط مخالف للقانون داخل القطاع.

وكانت انتشرت علي وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاشتراك في أحد المعارض بمدينة نصر يوم الجمعة القادم ولمدة 3 أيام ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469، والخاص بمنع اقامة المعارض حتي أول اكتوبرالقادم ومحاولة بعض الشركات استغلال اسماء بعض الوزارات أو رعايتها للحدث لتوقيع برتوكول تعاون ويصاحبه اقامة بعض صور المعروضات والمنتجات بشكل غير قانوني.

وأشاد الدكتور محمد عبد السلام بحرص جميع المؤسسات والوزارات المعنية بتطبيق القوانين واللوائح علي الجميع بدون استثناء.