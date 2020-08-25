المستشار الطبى لرئيس الوزراء يكشف تطورات حالة الطفل إسلام بعد استغاثات لعلاجه

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور حسام المصرى المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل حالة الطفل إسلام كرم التي استغاثت أسرته لإجراء عملية له لإزالة مياه على المخ، موضحا أنه جرت الاستجابة الطبية السريعة لحالة الطفل، حيث إن الطفل إسلام كرم عمره شهرين، وانتشرت مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعى تطالب بسرعة علاجه، وأسرة الطفل توجهت إلى وزارة التضامن الاجتماعى والوزارة صرفت له معونة مالية.



وأضاف المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن وحدة التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بجانب وحدة الرصد بمجلس الوزراء تعاملوا مع حالة الطفل، حيث تم التواصل مع أهله والتعرف على حالته الصحية، وتم التوصية بتحويله إلى جامعة عين شمس.



ولفت المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم حجز الطفل والتواصل مع الدكتور حازم عنتر أستاذ مخ وأعصاب لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة للطفل، وتم تحضيره للعملية وخضع للعملية الجراحية وتمت العملية بنجاح، متابعا: الطفل الآن موجود في المستشفى للملاحظة وحالته مستقرة ونتابع معه أي تطورات خاصة بحالته الصحية.