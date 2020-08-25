المرور تراقب محيط أعمال تطوير طريق أسيوط الغربى بالكاميرات منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة - أسيوط الغربى، من الكيلو 23 وحتى الكيلو 45 منعا للزحام، والتى تستغرق شهرين لحين الانتهاء من تلك الأعمال، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لرصد اى كثافات للمركبات بالطريق.

تأتي تلك الأعمال بالتزامن مع أعمال المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق (القطاع الثانى بطول 20 كم) من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى الرئيسى، واتخذت الإدارة العامة للمرور الإجراءات اللازمة بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق فى المسافة من الكيلو 23 وحتى الكيلو 45 وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة فى الإتجاه القادم من القاهرة اتجاه أسيوط، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال.