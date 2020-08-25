اليوم السابع
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المرور تراقب محيط أعمال تطوير طريق أسيوط الغربى بالكاميرات منعا للزحام

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:00 ص
المرور تراقب محيط أعمال تطوير طريق أسيوط الغربى بالكاميرات منعا للزحام كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة - أسيوط الغربى، من الكيلو 23 وحتى الكيلو 45 منعا للزحام، والتى تستغرق شهرين لحين الانتهاء من تلك الأعمال، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لرصد اى كثافات للمركبات بالطريق.
 
تأتي تلك الأعمال بالتزامن مع أعمال المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق (القطاع الثانى بطول 20 كم) من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى الرئيسى، واتخذت الإدارة العامة للمرور الإجراءات اللازمة بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق فى المسافة من الكيلو 23 وحتى الكيلو 45 وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة فى الإتجاه القادم من القاهرة اتجاه أسيوط، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 


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