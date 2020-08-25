اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:30 م
خالد صلاح
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المدارس البريطانية تتحدى رئيس الوزراء وتلزم طلبة المراحل المتقدمة بارتداء الكمامات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:56 م
المدارس البريطانية تتحدى رئيس الوزراء وتلزم طلبة المراحل المتقدمة بارتداء الكمامات بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
أ.ش.أ

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تزايد عدد المدارس والجامعات في بريطانيا التي تتحدى قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، وتطلب من الطلبة في المراحل المتقدمة ضرورة ارتداء الكمامات في الممرات والمناطق العامة.

وكانت النصيحة الرسمية من الحكومة هي عدم إرتداء غطاء الوجه في المدارس لكن أحد مؤسسي مجموعة كبيرة من 52 مدرسة طلب من الإدارة تحديد الألوان الخاصة بالكمامات لكل سنة دراسية.

وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية إن عمدة لندن صديق خان والذي يقود الدعوات الخاصة بفرض الكمامات في المواصلات العامة يقوم بدراسة الأمر وفي إتجاه لدعم إرتداء الكمامات للطلبة في المراحل الدراسية المتقدمة حيث يجب عليهم التباعد بشكل مناسب.

وكانت الوزيرة السابقة للتعليم في حكومة المحافظين جستين جرينينج، قد أشارت إلى أن غطاء الوجه "يجب دراسته" لتحديد إذا ما كان سيساعد في حماية الأطفال على العودة للدراسة الأسبوع القادم.

وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء لتغيير موقف الحكومة، ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزيرة التعليم في حكومة نيكولا سترجين في إسكتلندا إنه من بداية العام الدارسي الإثنين القادم سيكون على قائمة المتطلبات الإجبارية بالمدارس إرتداء الكمامات خلال تحرك الطلبة في الممرات والأماكن المغلقة التي يتواجد فيها أكثر من شخص.  


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