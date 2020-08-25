اليوم السابع
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المجلس الانتقالى الجنوبى باليمن ينسحب من محادثات تنفيذ اتفاق الرياض

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:19 م
المجلس الانتقالى الجنوبى باليمن ينسحب من محادثات تنفيذ اتفاق الرياض اتفاق الرياض
رويترز

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ذكر المجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن، اليوم الثلاثاء، أنه علق مشاركته فى المشاورات بشأن اتفاق تقاسم السلطة فى الجنوب المعروف باسم "اتفاق الرياض"، وقال المجلس فى البيان "وجّه المجلس الانتقالى الجنوبى رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعى اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية. وأكد المجلس فى رسالته تعليق مشاركته فى المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق".
 
وتحاول السعودية تنفيذ الاتفاق، الذى جرى اقتراحه لأول مرة فى نوفمبر، لإنهاء الصراع بين الانفصاليين الجنوبيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية فى الجنوب.
 

اليمن

المجلس الانتقالى اليمنى

اتفاق الرياض

السعوديه

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