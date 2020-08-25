الرئيسية اقتصاد وبورصة المؤشر نيكى يصعد 1.12% فى بداية التعامل بطوكيو الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:11 ص المؤشر نيكى رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء صعد المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. وقفز نيكى 1.12 فى المئة مسجلا 23242.74 نقطة فى حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 فى المئة ليسجل 1625.41 نقطة. اليابان طوكيو بورصه طوكيو المؤشر نيكى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة المؤشر نيكى ينخفض 0.03% فى بداية التعامل بطوكيو الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:11 ص مؤشر نيكي يرتفع بنسبة 0.17% بفضل صعود أسهم التكنولوجيا بوول ستريت الجمعة، 21 أغسطس 2020 09:50 ص المؤشر نيكى يرتفع 0.62% فى بداية التعاملات فى طوكيو الجمعة، 21 أغسطس 2020 02:12 ص ارتفاع مؤشر نيكى اليابانى 0.17% بجلسة الجمعة.. وانخفاض "توبكس" الجمعة، 14 أغسطس 2020 12:14 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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