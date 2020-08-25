اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:31 ص
خالد صلاح
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المؤشر نيكى يصعد 1.12% فى بداية التعامل بطوكيو

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:11 ص
المؤشر نيكى يصعد 1.12% فى بداية التعامل بطوكيو المؤشر نيكى
رويترز

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صعد المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
 
وقفز نيكى 1.12 فى المئة مسجلا 23242.74 نقطة فى حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 فى المئة ليسجل 1625.41 نقطة.
 

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بورصه طوكيو

المؤشر نيكى

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