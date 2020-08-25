اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء تدعو ربات البيوت لاستخدام الميكروويف فى تسخين الأطعمة بدلا من الفرن

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:14 م
الكهرباء تدعو ربات البيوت لاستخدام الميكروويف فى تسخين الأطعمة بدلا من الفرن منشورات مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالاعتماد على الميكروويف فى تسخين الأطعمة بالمنازل بدﻻ من الاعتماد على الفرن الكهربائى، لمساعدة ربات المنازل فى خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

وأوضح الجهاز، أن تقييم أى جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين هما سحب الجهاز من الوات و عدد ساعات تشغيل الجهاز، وهناك مميزات عديدة للميكرويف تساعدك فى خفض قيمة الفاتورة وهى كالاتي: 

1- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات و حتى 1700 وات أى أنه يسحب من 1 كيلو وات و حتى 1.7 كيلو وات و هى قدرة سحب متوسطة بين الاجهزة فلا تعتبر عالية مثل الافران الكهربائية ولا هى قليلة السحب.

2- يتميز الميكروويف ان فترة استخدامه دقائق قليلة و التسخين فيه يتم بسرعة مما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة و عمليا السحب و الاستهلاك من الكهرباء سيكون قليل.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

فاتورة الكهرباء

الميكروويف

الفرن الكهربائى

كم يستهلك الميكروويف

استهلاك الفرن الكهربائى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة