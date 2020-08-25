اليوم السابع
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من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء..

"الكهرباء" تتلقى 570 ألف طلب للتحويل من نظام الممارسة إلى عدادات كودية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:28 ص
"الكهرباء" تتلقى 570 ألف طلب للتحويل من نظام الممارسة إلى عدادات كودية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً يوضح الإحصائيات التى تلقتها المنصة الإلكترونية، جاء ذلك استمراراً للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو الحالى.

 

وقد أوضح التقرير أنه منذ الأول من يوليو تاريخ تفعيل المنصة وحتى 25 أغسطس الجارى:

 

تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .

 

وتلقت المنصة حتى الآن حوالى 570 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية .

 

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسعهذا وتستقبل المنصة أيضاً عدد كبير من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

 

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم .

 

كما أكد على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 30 سبتمبر 2020 .

 

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية .


الكهرباء

نظام الممارسة

عدادات كودية

توزيع الكهرباء

اليوم السابع بلس

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