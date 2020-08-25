اليوم السابع
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الكهرباء تتلقى 570 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:31 م
الكهرباء تتلقى 570 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية الدكتور أيمن حمزة
إبراهيم سعيد

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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تفصيل التحويل من نظام الممارسة إلى العداد الكودي، موضحًا أنهم تلقوا 570 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية، وما يقرب من 60 ألف زائر يوميًا على المنصة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه تم مد فترة الطلبات من 15 أغسطس إلى 30 سبتمبر.

وأوضح حمزة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “90 دقيقة”،المذاع على قناة “المحور”، أن نظام الممارسة يطبق بعد التصالح مع المواطن الذي يحصل على الكهرباء بصورة غير قانونية وبعدها يحدث مصالحة ويحصل المواطن على الكهرباء بالممارسة.

وأشار إلى أن التحول يضمن بعض المهمات الكهربائية لتأمين التغذية الكهربائية للعقار نفسه، لافتًا إلى أن التحول من نظام الممارسة إلى العداد الكودي طريقة لحساب الاستهلاك بطريقة دقيقة، ولكنه لا يقنن الوحدة السكنية، منوهًا بأن العداد الكودي لا يكون باسم الشخص؛ لأنه لم يتم تقنين الوحدة السكنية وبعدها يتحول العداد من رقمي إلى اسم الشخص.


الدكتور أيمن حمزة

وزارة الكهرباء

العداد الكودى

نظام الممارسة

العدادات الكودية

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