الكرملين ينفي تسميم المعارض نافالنى.. ويؤكد: "كلام لا يؤخذ على محمل الجد"

كتب محمد عبد العظيم

أكد "الكرملين"، أن الحديث عن "تسميم" المعارض نافالني: "كلام لا صحة له ولا يؤخذ على محمل الجد"، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أكدا بالأمس، في بيان مشترك، أن المعارض الروسي ألكس نافالني، الذي وصل إلى مستشفى شارتيه بالعاصمة الألمانية برلين أمس، تعرض للتسمم، وذلك وفقا لما ذكره بيان الفريق الطبي المعالج.

وأضاف البيان - الذي نشر على صفحة الخارجية الألمانية - أنه في ضوء الدور البارز لنافالني فإن السلطات الرروسية مطالبة بشكل عاجل للتحقيق في هذه الجريمة بأدق التفاصيل، والقيام بذلك بشفافية كاملة، وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.