القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالنزهة والسلام

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من القبض على 3عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالنزهة والسلام، وحرر محضر بالواقعة.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة ، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 350 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 280 جرام"- فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول، وضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائة" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو "وزنت 780 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.