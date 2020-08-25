اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على كهربائى لمخالفته الإجراءات الاحترازية بالمنوفية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:53 م
القبض على كهربائى لمخالفته الإجراءات الاحترازية بالمنوفية متهم - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية من ضبط كهربائى، وذلك لمخالفته الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد ضبط كهربائى، خلال مشاركته فى أحد حفلات الزفاف، وذلك لمخالفته الإجراءات الإحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم ضبط الأجهزة المستخدمة فى العرس عبارة عن سماعات ولمبات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز شبين الكوم

مباحث شبين الكوم

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة