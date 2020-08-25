القبض على كهربائى لمخالفته الإجراءات الاحترازية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية من ضبط كهربائى، وذلك لمخالفته الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد ضبط كهربائى، خلال مشاركته فى أحد حفلات الزفاف، وذلك لمخالفته الإجراءات الإحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم ضبط الأجهزة المستخدمة فى العرس عبارة عن سماعات ولمبات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.