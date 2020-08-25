القبض على قاتل زوجته فى الإسماعيلية أثناء اختبائه بالجيزة

الإسماعيلية - فريق المحافظات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، وضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، فى القبض على قاتل زوجته بالإسماعيلية، وضبط السلاح المستخدم فى الواقعة أثناء اختبائه بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة، وجارى عرضه على النيابة العامة.

وكان اللواء ياسرنشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد الشناوى مأمور قسم ثالث الإسماعيلية، يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع سيدة بطلقات نارية أمام صيدلية الجمل بدائرة القسم .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مقتل سيدة فى العقد الثانى من عمرها نتيجة إصابتها باعيرة نارية تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام.

ودلت تحريات المقدم محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية ، أن وراء مقتل السيدة هو زوجها المتهم أشرف رجب السيد عنتر 35 عام عاطل ، بسبب خلافات عائلية بينهما وفر الزوج هاربا إلى أن تم القبض عليه .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت ضبط وإحضار الزوج القاتل والتحفظ على جثة القتيلة بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام .