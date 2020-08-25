اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:07 م
خالد صلاح
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الفريق أسامة ربيع ورئيس المقاولون العرب يبحثان آخر تطورات متحف قناة السويس

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:28 م
الفريق أسامة ربيع ورئيس المقاولون العرب يبحثان آخر تطورات متحف قناة السويس الفريق أسامة ربيع والمهندس محسن صلاح يتفقدان متحف قناة السويس
فريق المحافظات

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استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء بمكتبه المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، حيث تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ثم تفقدا مشروع متحف قناة السويس الذي تنفذه الشركة، حيث رافقهما خلال الجولة المهندس محمد الحسيني عضو مجلس تنفيذي المقاولون العرب، والمهندسة مفيدة علام استشاري طرق الشركة، والمهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء، والمهندس أشرف غنيم مدير فرع سيناء وقد استمع الفريق ربيع إلى شرح حول معدلات التنفيذ.

جدير بالذكر أن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869، وتأهليه ليكون متحفا عالميا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة.

كما يشمل المشروع أيضا إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف، كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس ويشغل المتحف مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المباني المشغولة، منها 5500  متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما، يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف الذي يضم مبناه 99 قاعة و114 باب و175 نافذة و303 عمود خشبي.

 

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