"الغرف السياحية" تحذر من ارتفاع تكلفة تحليل PCR على حركة السياحة

كتب محمد شرقاوى

قال وحيد عاصم، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن ارتفاع تكلفة تحليل pcr تسبب فى إرباك فى الحركة السياحية، مضيفا أن بيلاروسيا وأوكرانيا من أكثر الدول التى تتوافد منها السياحة إلى مصر.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن تطبيق قرار تحليل pcr سيكون من أول سبتمبر، والحل إجراء التحليل فى مصر للسائحين بسعر مخفض.



وتابع أن اقتراح استثناء إجراء التحاليل فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وارتفاع تكلفة التحليل سيتسبب فى انهيار كامل للسياحة، والسياحة القادمة من أوروبا الغربية لن تتأثر بقرار التحليل، ولم تظهر أى حالات كورونا خلال الشهرين الماضيين فى البحر الأحمر وجنوب سيناء.



وأوضح أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء للوقاية من كورونا، مضيفا أن السائح الذى أجرى التحاليل يمكنه التجول فى محافظات مصر.