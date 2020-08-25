الغرفة التجارية بالإسكندرية توقع اتفاق تعاون لتوفير خدمات مصرفية ميسرة للأعضاء

الإسكندرية - جاكلين منير

وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية،اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة، بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفة وأحد البنوك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، ورؤساء الشعب التجارية.

وقال أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، فى بيان صادر اليوم من الغرفة التجارية بالاسكندرية، إن البروتوكول يأتى ضمن خطة الغرفة التجارية، لقيادة مسيرة التحديث للقطاعات التجارية، وأكد أنه يستهدف تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك، وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميرة خاصة بأعضاء الغرفة، وذلك وفقاً لقواعد وسياسات البنك الائتمانية وفى ضوء تعليمات البنك المركزى المصري.

وأشار إلى أن البروتوكول يأتى تماشيًا مع توجهات الدولة بالتحول الرقمى وتطبيق قواعد الشمول المالى فى كافة التعاملات الاقتصادية والتجارية ودعمًا وتيسيرًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

من جانبه، أوضح محمد الديب رئيس البنك، أن البروتوكول بهدف مساعدة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع بالمجان.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن إتاحة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا ماكينات البيع الإلكترونية لأعضاء الغرفة، وهى وسيلة سهلة وآمنة لقبول المدفوعات الكترونية من العملاء، الأمر الذى يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم مبيعاتهم مع تجنب مخاطر المعاملات النقدية، بالاضافة إلى التقنيات الحديثة التى تتيح للتجار قبول المدفوعات التجارية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول مع توفير الجهد والوقت.

وأكد أن البروتوكول يتيح باقة ائتمانية فى حدود 250 ألف جنيه، بغرض تحسين رأس المال العامل وتدعيم السيولة النقدية.