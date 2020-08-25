اليوم السابع
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الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق فوق بعض المناطق الحدودية مع لبنان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:40 م
الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق فوق بعض المناطق الحدودية مع لبنان الطيران الاسرائيلي
كتب سمير حسنى

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قام الطيران الحربي الإسرائيلي بالتحليق فوق بعض المناطق الحدودية مع لبنان، وألقى الطيران قنابل مضيئة على الحدود مع جنوب لبنان بعد سماع دوي انفجارات في المنطقة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك حادث أمني على الحدود مع لبنان وقد تم إغلاق بعض محاور الطرق في المنطقة.

وفى وقت سابق، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية النقاب، عن أن وزير الخارجية مايك بومبيو يجري مشاورات مع عدة دول عربية في منطقة الشرق الأوسط، لعقد مؤتمر سلام إقليمي يضم إسرائيل برعاية أمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن المؤتمر سوف يعقد خلال الأسابيع المقبلة أو بداية الخريف المقبل على أقصى تقدير. وأكدت الصحيفة أن  الإدارة الأمريكية حصلت على  موافقة مبدئية من دول أخرى في المنطقة بإرسال ممثلين ذوي مناصب رفيعة إلى المؤتمر، وأبدت عدد من الدول موافقتها.

 
 

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الاحتلال

لبنان

غارات اسرائيلية

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