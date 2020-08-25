الصحة العالمية والأمم المتحدة تعلنان خلو أفريقيا من شلل الأطفال

كتب أحمد عرفة

أعلن كل من منظمتى الصحة العالمية والأمم المتحدة خلو أفريقيا من شلل الأطفال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أنه سيتم إعلان أفريقيا خالية من مرض شلل الأطفال فى وقت قريب، وغرد تيدروس أدهانوم على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " يوم عظيم لإخوتى وأخواتى الأفارقة - سيتم إعلان قارتنا خالية من شلل الأطفال. يعد هذا أحد أعظم إنجازات الصحة العامة، مما يدل على أنه بالعلم والتضامن يمكننا التغلب على الفيروسات وإنقاذ الأرواح".

وفى وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) استئناف حملات التطعيم ضد شلل الأطفال فى أفغانستان وباكستان بعد شهور من التوقف، بسبب فيروس كورونا المستجد، وأوضحت المنظمة الأممية - فى بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، الثلاثاء - أنه تم استئناف برامج التطعيم ضد شلل الأطفال فى أفغانستان فى 3 ولايات فى شهر يوليو الماضي، بينما ستبدأ حملة ثانية تغطى ما يقرب من نصف البلاد خلال الشهر الجاري.