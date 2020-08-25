الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل أعلى نسبة إصابة يومية بفيروس كورونا منذ يوليو

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم تسجيل 1888 مصابا جديدا بفيروس كورونا تم تشخيصهم أمس الاثنين، وهو الرقم الأعلى منذ يوليو الماضي، والتي جاءت بعد اجراء 29987 فحصا، تبين أن 6.6% ظهرت نتائجها إيجابية.

وذكرت صحيفة " معاريف"، أنه وفقا للمعطيات فإن عدد الوفيات ارتفع إلى 856 حالة بعد تسجيل 12 وفاة جديدة، كما يرقد في المستشفيات 877 مصابا من بينهم 424 مصابا حالتهم حرجة منهم 120 يستعينون بأجهزة التنفس.

وأوضحت الصحيفة، أن مجمل الإصابات منذ بداية الأزمة في إسرائيل بلغ 105،252 إصابة بينها 21,368 إصابة نشطة.

وصرح المدير العام لوزارة الصحة حازي ليفي اليوم، أنه فيما لو ارتفع عدد الإصابات الحرجة إلى 600 أو 700 حالة فإنه على الوزارة دراسة قيود أكثر شدة بهدف تقليل انتشار العدوى، فيما أعلنت الوزارة أن نصف مليون إسرائيلي مكثوا في الحجر الصحي منذ بدء الأزمة.

كما صادقت لجنة "كورونا" البرلمانية مساء أمس عن طريق تصويت عن طريق الهاتف على تمديد القيود المفروضة على التجمعات اسبوعا إضافيا.