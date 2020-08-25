الشباب والرياضة تنفذ 13 مشروعا فى الوادى الجديد بـتكلفة 35 مليون جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن بهاء الدين شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا لخدمة الشباب وممارسة الرياضة على أرض المحافظة خلال موازنة العام المالي 2020م بتكلفة 35 مليون و250 ألف جنيه.

وأكد بهاء الدين، الانتهاء من إنشاء 3 مباني إدارية في مراكز شباب الجهاد والعروبة بالداخلة ونادي شباب مصر بالخارجة، بتكلف مليون و 150 ألف جنيه لكل مبنى، كما جرى الانتهاء من رفع كفاءة فندق " الرياضيين" بالاستاد الرياضي بمدينة الخارجة ومضمار رياضي بالاستاد" ترتان" بتكلفة 6 مليون جنيه.

أضاف بهاء، أنه جرى إنشاء 4 ملاعب خماسي نجيل صناعي في مراكز شباب (السبط – القطارة – عارف-عدن) بتكلفة 550 ألف جنيه لكل ملعب، و4 ملاعب كرة قدم قانونية بمراكز شباب (الفرافرة – الداخلة – الراشدة – باريس) بتكلفة 4 مليون و 650 ألف جنيه لكل ملعب.