السودان: تسجيل 71 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء 19 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء، عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 68 إصابة في الخرطوم، و 3 إصابات في الولاية الشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 683 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 12 ألفا و 974 حالات، بينها 819 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6557 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه.