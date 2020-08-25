اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:32 م
خالد صلاح
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السودان: تسجيل 71 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:51 م
السودان: تسجيل 71 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا تفشى كورونا بين سكان دول العالم
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء 19 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء، عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 68 إصابة في الخرطوم، و 3 إصابات في الولاية الشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 683 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 12 ألفا و 974 حالات، بينها 819 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6557 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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