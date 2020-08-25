السكة الحديد تسعى لسرعة التعاقد على شراء 6 قطارات نوم جديدة

كتب رضا حبيشى

تعمل هيئة السكة الحديد على إنهاء إجراءات التعاقد على شراء 6 قطارات نوم جديدة، حيث تعكف على إعداد كراسة المواصفات والشروط ومستندات الطرح وإنهاء إجراءات توفير التمويل المطلوب من أجل طرح مناقصة لشراء هذه القطارات.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن قطارات النوم الجديدة التى تعتزم السكة الحديد التعاقد عليها تستهدف خدمة المناطق السياحية ابتداء من الإسكندرية حتى الأقصر وأسوان، وتدعيم خدمة عربات النوم حيث لا تملك الهيئة حاليا سوى 4 قطارات تحتاج إلى إعادة تأهيل أو إخراجها من الخدمة لانتهاء عمرها الافتراضى .

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت أيضا مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ 10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

كما تعاقدت مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، تشمل تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديدمصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربةدرجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة"