السعودية والبحرين تبحثان سبل ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة

كتب الوكالات

بحثت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة، جاء ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

جاء ذلك، خلال لقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، فى الرياض اليوم، نظيره البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، الذى جرى خلاله أيضا تسليم الدكتور الزيانى وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية ، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين تقديراً للجهود التى بذلها إبان توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.