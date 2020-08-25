السجن 15 عاما لـ"نقاش" ببورسعيد حرف المصحف وزعم نزول الوحى عليه بقرآن جديد

بورسعيد محمد فرج

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية فى القضية النيابة العامة رقم 804 لسنة 2020 جنايات بورفؤاد أول والمقيدة برقم 196 2020 جنايات كلى بورسعد، بالسجن المشدد 15 عاما لنقاش قام بتحريف المصحف الشريف، وزعم بأنه أوحى إليه بآيات وسور جديدة تخالف نصوص القرآن الكريم تمهيدا لنشرها بين الناس .

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عادل الفقى وعضوية كل من المستشارين محمد على عبد المجيد وأيمن عفيفى المستشارين بمحكمة استئناف الإسماعيلية وسكرتارية طارق عكاشة.

وتعود تفاصيل الواقعة فى 25 /7/ 2016 بدائرة قسم شرطة بورفؤاد أول محافظة بورسعيد قيام "ى . م . ع" 40 سنة نقاش مقيم ببورفؤاد بتحريف نصوص القرآن الكريم عمدا وتغيير بعض كلماته وحروفه وأسماء السور وتغيير علامات الأرباع والأحزاب والأجزاء، مما ترتب على ذلك تغيير فى الشكل والمعنى فضلا عن قيامه بطباعته قاصدا نشره على الناس .

وبمواجهته قرر أنه أوحى إليه بقرآن جديد مؤكدا ارتكابه الواقعة بقيامه بتعديل وتحريف آيات المصحف الشريف قاصدا بطباعتها ونشرها على الناس لتوصيل الوحى المنزل إليه.

ومن جانبها حكمت المحكمة برئاسة المستشار بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما لارتكابه الجناية المؤثمة بنص المادتين 1 /2 من القانون 102 لسنة 1989 المعدل بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف .