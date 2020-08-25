السجن المشدد 10 سنوات لربة منزل قتلت ابنتها فى الخليفة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بقتل نجلتها الطفلة فى الخليفة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبو الوفا محمد، وعضوية المستشارين عبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال إبراهيم، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمة "ي.ع"، بقتل ابنتها المجنى عليها الطفلة "م.ت"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطبقت يدها على فمها وكتمت أنفاسها حتى خارت قواها قاصدة من ذلك قتلها، فأحدثت بها أعراض اسفكسيا كتم النفس الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقررت الطبيبة الشرعية بتحقيقات النيابة، أنها تولت تشريح الجثة المجنى عليها، فتبين لها أنها لطفلة أنثى تبلغ من العمر عام، وبها إصابات رضية واحتكاكية حيوية حديثة حدثت من الضغط على تلك المناطق، بغرض سد المسالك الهوائية العليا، وكتم النفس والإصابات بالرأس والصدر، هى إصابات حديثة حدثت نتيجة من المصادمة من جسم صلب، وتعزى الوفاة إلى اسفكسيا كتم النفس عن طريق الضغط بأصابع اليد، بغرض سد المسالك الهوائية العليا وكتم النفس.