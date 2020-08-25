"السبكى" تقديم 2 مليون خدمة طبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إن مشروع التأمين الصحي الشامل هو أحد أفضل المنظومات الصحية في العالم، وهو مشروع لم يكن يرى النور إلا بإصرار من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقال السبكى ، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء dmc الذي يذاع على قناة قناة dmc، إن هناك أكثر من 2.9 مليون مواطن سجلوا بياناتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وتم تقديم أكثر من 2 مليون خدمة صحية بينها 25 عملية جراحية، منها 5 عمليات جراحية ذات مهارة طبية عالية ، مضيفا أن أعظم تحدي في علم الإدارة في أي مشروع هو الاهتمام بالعنصر البشري، والذي يشمل القائمين على الخدمة بالإضافة للمواطن نفسه، مشيرا إلى أن ذلك النظام يضمن لكل أفراد الأسرة الرعاية الصحية اللازمة.
"السبكى" تقديم 2 مليون خدمة طبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشاملالثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:25 م
مشروع التأمين الصحى الشامل
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أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إن مشروع التأمين الصحي الشامل هو أحد أفضل المنظومات الصحية في العالم، وهو مشروع لم يكن يرى النور إلا بإصرار من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي .
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