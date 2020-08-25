"الزراعة" تقدم روشتة حول طرق تسميد ورى العنب.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" عددا من الإرشادات والتوصيات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى العنب مراعاتها، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

وجاءت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين كالتالى:

- إعادة وضع الشعب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض وذلك فى التربية الرأسية.

- مقاومة الحشائش بالعزيق أو بمبيدات الحشائش المناسبة بالنسبة للأصناف متأخرة النضج، فى حالة ظهور فقس لدودة ورق القطن أو وجود إصابة بدودة ثمار العنب ترش الكرمات بالمبيدات الموصى بها، على أن يراعى إيقاف جميع عمليات مقاومة الأمراض والحشرات قبل الثمار بحوالى 3 أسابيع.

- علاج إصابات النيماتودا فى حالة الأصناف المبكرة وذلك بعد جمع المحصول مباشرة.

- مقاومة البياض الدقيقة فى الأصناف متأخرة النضج.

- المقاومة الوقائية ضد مرض البياض خاصة فى المناطق شديدة الرطوبة.

- عند ظهور أى إصابة بالبق الدقيقى ترش الكرمات بأحد المبيدات الموصى بها أو أى مبيد فسفورى ضد البق الدقيقى على أن تغسل الكرمات جيداً ويوقف الرش قبل جمع المحصول بـ3 أسابيع.

- مقاومة أعفان الثمار بالنسبة للأصناف المتأخرة.

- مكافحة حفارات الساق باستخدام مادة الباسودين 60% بمعدل 300 سم /100 لتر ماء بعد جمع المحصول فى الأصناف المبكرة النضج.

- متابعة مكافحة الإصابة بدودة ثمار العنب باستخدام المبيدات وتؤدى هذه المكافحة إلى القضاء على فراشة الندوة العسلية التى تتميز بلونها البنى ووجود خطين جانبيين لونهما أسود أو بنى غامق.

- متابعة مكافحة آفات الجاسيد والأكاروس، وكذلك البق الدقيقى والذبابة البيضاء وذبابة الخوخ وذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط عند تواجد الإصابة بها وتتم المقاومة طبقاً لتصيات وزارة الزراعة.

- متابعة مكافحة جعل الخوخ، خاصة فى الأصناف مبكرة النضج باستخدام الطعم السام (المولاس أو العسل الأسود مضافاً إليه مبيد اللانيت)، ويوضح هذا الطعم بالقرب من الكرمات فى المسافة بين الخطوط.

- إعادة وضع الشعب للعناقيد خاصة الأصناف المتوسطة والمتأخرة النضج والمرباة بالطريقة الرأسية.

- إيقاف رى الكرمات مؤقتاً بالنسبة للأصناف متوسطة النضج حتى موعد الجمع.

- يمكن إجراء عملية قصف الأفرع النامية بالنسبة للأصناف متوسطة أو متأخرة النضج بمعدل 5 سلاميات، ابتداء من القمة، وذلك فى المناطق الحارة لتقليل البخر من الأوراق.

- مقاومة الحشائش إما بالعزيق أو باستخدام المبيدات المناسبة.

- استخدام الأسمدة الورقية عند الضرورة فقط أو عند ظهور أعراض نقص واحد أو أكثر من العناصر الغذائية، خصوصاً فى الأراضى الرملية ويمكن استخدام تركيبة السماد الورقى.

- فى حالة التأخر فى جمع محصول الأصناف المبكرة مثل الطومسون والرغبة فى تخزين المحصول على الكرمات (يجرى تخزين المحصول على الكرمات فى العنب الطومسون سيدلس فى بعض المناطق محافظة الغربية وفى العنب الرومى الأحمر فى بعض مناطق محافظة المنيا).

فى الأراضى التى تروى بطريقة الغمر ينصح فى هذه الحالة باتباع الآتى:

- اعتدال الرى وذلك بأن يتم الرى على الحامى فى قناة للرى تفتح فى وسط المسافة بين كل خطين تطلق فيها مياه الرى (مع تجنب ما يحدث من تعطيش للكرمات ثم ريها غزيرا، حيث يتسبب ذلك فى تشقق الثمار وتعرضها للإصابة بالعفن).

- إزالة الأفرع الثانوية المتجهة إلى قلب الكرمة وذلك لتوفير التهوية المناسبة وخفض الرطوبة مما يقلل كثيراً أو يمنع الإصابة بأعفان الثمار.

- الرش الكيماوى بالمبيدات للوقاية من أعفان الثمار والرش كل 15 يوما إذا لزم الأمر ويراعى إجراء الرش عند توفر رطوبة مناسبة بالتربة.

- استمرار رش أصناف العنب المتأخر النضج ضد البياض الزغبى والبياض الدقيقى باستخدام أحد المركبات المناسبة (مع ملاحظة إنه لا تحدث إصابة للعناقيد بهذا المرض طالما بدأت الحبات فى الطراوة).

- استمرار جمع القواقع باليد فى حالة الإصابة بها.

- مكافحة الحفارات بعد جمع المحصول فى حالة الأصناف المتوسطة.

- استمرار متابعة بجعل الخوخ على العنب ومكافحته بالطعم السام.