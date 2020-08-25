الزراعة ترصد التزام شركات إنتاج الأسمدة بالتوريد.. وخط ساخن لتلقى الشكاوى

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن جميع شركات إنتاج الأسمدة ملتزمة بتوفير المقررات السمادية الصيفية، وجارى الصرف وضخ الأسمدة من مصانع الأسمدة الى الجمعيات الزراعية، مضيفا أن هناك خط ساخن لتلقى أى شكاوى الفلاحين أو أى اختناقات في الأسمدة وحلها فورا أن وجدت بجميع المحافظات.

وأضاف "يوسف" لـ"اليوم السابع "، أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات، مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، وهناك غرف مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

وأكد مدير شئون المديريات الزراعية، أن هناك لجان فنية ورقابية منذ بدء الموسم الصيفى لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، لجميع الزراعات بسعرها المدعم " شيكارة اليوريا 164.5 جنيه ، والنترات 159.5 جنيه، وتطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها "البركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع.

وأوضح " يوسف"، أن جميع شركات الأسمدة تواصل توريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الصيفى ، مشير الى أن الأسمدة موجودة بمخازن الجمعيات ، وهناك منشور تم توزيعه على 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية ، منذ بداية موسم الزراعات بصرف مقررات الأسمدة بالكامل بناء على المعاينة على الطبيعة .