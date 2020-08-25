اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:45 ص
خالد صلاح
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الدولار يهبط وارتفاع عملات مرتبطة بالتجارة عقب اتصال ناجح بين أمريكا والصين

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:27 ص
الدولار يهبط وارتفاع عملات مرتبطة بالتجارة عقب اتصال ناجح بين أمريكا والصين ترامب وشى
رويترز

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نزل الدولار الأمريكي في حين ارتفع نظيره الأسترالي واليوان الصيني بعدما وصفت الولايات المتحدة والصين اتصالا هاتفيا بين كبار المسؤولين التجاريين في البلدين بالناجح.
 
عزز ذلك ثقة المستثمرين بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصمد حتي فيما تسود الخلافات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
 
وخلال الاتصال الذي كان مقررا في الأساس في الخامس عشر من أغسطس آب، تحدث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.
 
وقالت الولايات المتحدة إن الجانبين "يتوقعان تقدما" في حين وصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها "بناءة".
 
وساهمت الأنباء في صعود الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7171 دولار أمريكي وتقدم اليوان الصيني قليلا إلى 6.9070.
 
ونزلت العملة الأمريكية مقابل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1813 دولار وبالنسبة ذاتها مقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.3088 دولار.
 
ولم يصعد الدولار إلا أمام الين الياباني إذ ارتفع 0.2 المئة إلى 106.17 ين.

الدولار

أمريكا

الصين

التجارة بين الصين وامريكا

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