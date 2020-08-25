اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية توزع مساعدات على 205 من أسر السجناء

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:25 ص
الداخلية توزع مساعدات على 205 من أسر السجناء تقديم المساعدات لأسر السجناء
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزعت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الإجتماعى مساعدات عينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم والمرأة المعيلة من الحالات التى يتم متابعتها من قبل الإدارة ، وذلك بنطاق مديريات أمن "القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، المنوفية ، الشرقية ، الفيوم ، بنى سويف" ، فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً من الوزارة على إحترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم والمرأة المعيلة وإستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتم تقديم المساعدات لـ 205 حالة ، عبارة عن "أجهزة كهربائية مختلفة"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة.

ومن جانبهم، قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، ووتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ، وذلك إستكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم ، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع ، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.

 

 

 


الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية

حملات امنية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

سجون

سجناء

تقديم مساعدات

مساعدات لاسر السجناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة