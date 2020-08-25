الداخلية توزع مساعدات على 205 من أسر السجناء

كتب محمود عبد الراضي

وزعت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الإجتماعى مساعدات عينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم والمرأة المعيلة من الحالات التى يتم متابعتها من قبل الإدارة ، وذلك بنطاق مديريات أمن "القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، المنوفية ، الشرقية ، الفيوم ، بنى سويف" ، فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً من الوزارة على إحترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم والمرأة المعيلة وإستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتم تقديم المساعدات لـ 205 حالة ، عبارة عن "أجهزة كهربائية مختلفة"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة.

ومن جانبهم، قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، ووتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ، وذلك إستكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم ، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع ، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.