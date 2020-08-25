الخارجية تطلع سفراء الدول الأفريقية على آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة

كتب: أحمد جمعة

في إطار حرص وزارة الخارجية،على إطلاع الأشقاء الأفارقة على تطورات المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وعقب استضافة نائب وزير الخارجية أمس للسفراء الأوروبيين المعتمدين في القاهرة، استقبل السفير حمدي سند لوزا ، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ، اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة.

وخلال اللقاء أشار نائب وزير الخارجية ، إلى أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء تشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من التكامل الاقليمي بينهم، كما ثمن نائب وزير الخارجية دور جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد في رعاية هذه المفاوضات معرباً عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن هذا الاتفاق.

يذكر أن السودان وإثيوبيا، أكدا خلال بيان مشترك، على أهمية دعم الحوار تحت ظلة الاتحاد الإفريقي لحل أزمة ملف سد النهضة، ونوه البيان إلى اتفاق سوداني إثيوبي على دور الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة .