الحماية المدنية تسيطر على حريق بعقار فى منطقة حدائق الأهرام

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق بكابل كهرباء في مدخل عقار بمنطقة حدائق الأهرام بدون وقوع اى اصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وسماع صوت مشابه للانفجار بمنطقة (ل) بهضبة الأهرام.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان، رئيس إدارة الإطفاء.

وتبين بالفحص نشوب حريق في كابل كهرباء بمدخل العقار رقم (135 ل)، وتم فصل الكهرباء عن المنطقة حرصا على سلامة الأهالي، والسيطرة على الحريق دون إصابات.