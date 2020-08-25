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الحلقة الأولى.. أسرار مخطط الإخوان لتجنيد أطفال مصر "فيديو"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:41 ص
الحلقة الأولى.. أسرار مخطط الإخوان لتجنيد أطفال مصر "فيديو" تجنيد الأطفال ـــ من الفيديو
كتب ـ حازم حسين

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"جهادى.. جهادى" هكذا تبدّل النشيد الوطني وردَّده مئات التلاميذ فى أروقة، المدارس المملوكة للإخوان وذلك بعد أشهر من فض اعتصام رابعة المسلح.

ورغم صدور قرار آواخر ديسمبر 2013 بوضع المدارس الإخوانية وعددها 84 مدرسة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ظلّت محاولات الجماعة لاختراق مدارسهم السابقة قائمة عن طريق المنتمين لها تنظيما سواء من المعلمين أو الإداريين.

ويكشف "اليوم السابع" فى أولى حلقاته "محاولات الإخوان تجنيد الأطفال" البرنامج الذي أعدته الجماعة لاستعادة سطوتها على الحواضن التربوية واختراق مؤسَّسات التعليم والتثقيف والرياضة وتجنيد قاعدة جديدة من الأطفال والمراهقين!

وللتعرف علي تفاصيل خطة الإخوان والتمويلات التي تلقوها لاختراق المدارس المصرية وتجنيد أطفالنا شاهد الفيديو التالى..

 


الاخوان

جماعة الاخوان

تجنيد الأطفال

مدارس الاخوان

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