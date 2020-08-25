اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:27 م
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الحكومة الفرنسية تشدد على ارتداء الكمامات للأطفال بداية من 11 عاما

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:15 م
الحكومة الفرنسية تشدد على ارتداء الكمامات للأطفال بداية من 11 عاما كمامات
كتب: أحمد علوى

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قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، إن الحكومة الفرنسية تعمل على تعميم ارتداء الكمامات على الجميع مع فرض غرامات كبيرة على المخالفين، على أن يكون ارتداء الكمامة في المدارس أيضًا، حتى للأطفال بداية من سن 11 عامًا، مشيرة إلى أن الكمامات لن تكون مجانية، وكل أسرة ملزمة على توفير احتياجاتها من الكمامات والمطهرات.

ومن جانبه قال أحد أعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس: "لا توجد دولة في العالم تقدم أقنعة مجانية، وإن مكافحة الوباء هي من اختصاص الجميع".

وأضاف هناك مجالات أخرى تقدم الدولة الدعم الكامل لها مثل التعليم المجاني الموجود بالفعل للأشخاص الأكثر هشاشة من حيث عدم القدرة على الصرف.

وتابع: "لا تعمل الدولة ودافعو الضرائب الفرنسيين إلى دفع ثمن الأقنعة للجميع طوال الوقت".

ومنذ الإعلان الأسبوع الماضي عن الالتزام بارتداء القناع من الكلية، تضخم الجدل حول الأقنعة المجانية، والمدرسة إلزامية ومجانية.

ويطالب العديد من القادة السياسيين، في المعارضة وأيضًا بين الأغلبية، على وجه الخصوص بالتوزيع المجاني للأقنعة في المدارس.

 

 


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