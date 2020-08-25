الحكومة البريطانية تصف شائعات استقالة جونسون بـ"الهراء الكامل"

كتبت: نهال أبو السعود

اضطر مكتب رئيس الوزراء البريطانى إلى نفى الادعاءات التى انتشرت بأن بوريس جونسون رئيس الوزراء قد يستقيل من منصبه خلال ستة أشهر بسبب المشكلات الصحية المستمرة بسبب فيروس كورونا، بحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية.

وكانت شائعات قد ترددت على لسان والد زوجة دومينيك كامينجز كبير مساعدى جونسون، مفادها أن رئيس الوزراء لا يزال يعانى من آثار كورونا التى أدخلته العناية المركزة فى أبريل.

ووفقًا لصحيفة التايمز، قارن السير همفرى ويكفيلد، جونسون بحصان مصاب بجروح تالفة، قائلا: "إذا أعدت حصانًا إلى العمل وأصيب، فلن يتعافى أبدًا."

ولكن مصدرا بمكتب رئيس الوزراء البريطانى نفى هذا الحديث بأن تأثير العدوى سيجبر رئيس الوزراء على التنحى مبكرا، ووصفه بأنه "هراء كامل".

جاء التقرير فى الوقت الذى واجه فيه جونسون مطالب بتكثيف الدعم لأولئك الذين يعانون من آثار منهكة طويلة الأمد بعد أسابيع أو أشهر من التغلب على إصابتهم الأولية بفيروس كورونا.