اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة البريطانية تصف شائعات استقالة جونسون بـ"الهراء الكامل"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:33 م
الحكومة البريطانية تصف شائعات استقالة جونسون بـ"الهراء الكامل" بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اضطر مكتب رئيس الوزراء البريطانى إلى نفى الادعاءات التى انتشرت بأن بوريس جونسون رئيس الوزراء قد يستقيل من منصبه خلال ستة أشهر بسبب المشكلات الصحية المستمرة بسبب فيروس كورونا، بحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية.

 

وكانت شائعات قد ترددت على لسان والد زوجة دومينيك كامينجز كبير مساعدى جونسون، مفادها أن رئيس الوزراء لا يزال يعانى من آثار كورونا التى أدخلته العناية المركزة فى أبريل.

 

ووفقًا لصحيفة التايمز، قارن السير همفرى ويكفيلد، جونسون بحصان مصاب بجروح تالفة، قائلا: "إذا أعدت حصانًا إلى العمل وأصيب، فلن يتعافى أبدًا."

 

ولكن مصدرا بمكتب رئيس الوزراء البريطانى نفى هذا الحديث بأن تأثير العدوى سيجبر رئيس الوزراء على التنحى مبكرا، ووصفه بأنه "هراء كامل".

 

جاء التقرير فى الوقت الذى واجه فيه جونسون مطالب بتكثيف الدعم لأولئك الذين يعانون من آثار منهكة طويلة الأمد بعد أسابيع أو أشهر من التغلب على إصابتهم الأولية بفيروس كورونا.


المملكة المتحدة

بوريس جونسون

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بريطانيا أول من يحصل على لقاح أكسفورد رغم ضغوط ترامب لشرائه من أسترازينكا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:48 م

أين يقضى بوريس جونسون وخطيبته وابنهما "ويلفريد" عطلتهم.. ومتى يعود؟

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 06:18 م

الجارديان: بوريس جونسون يخاطر بإغضاب الآباء حال فتح المدارس دون تأمين

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 03:03 م

استطلاع: تراجع ثقة البريطانيين فى حكومة بوريس جونسون بسبب تعاملها مع كورونا

السبت، 01 أغسطس 2020 10:45 م

بوريس جونسون: أجلنا تطبيق بعض التغييرات من أجل إبقاء كورونا تحت السيطرة

السبت، 01 أغسطس 2020 12:08 م

بوريس جونسون يوجه 3 نصائح للبريطانيين للوقاية من عدوى فيروس كورونا

الجمعة، 31 يوليه 2020 03:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة